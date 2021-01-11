Владельцам свалки на Пискаревском проспекте грозит уголовное дело

Автор: Анастасия Щербакова
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Прокуратура по вопросам охраны природы обратилась в суд с требованием ликвидировать нелегальную мусорную свалку в Петербурге.

Из сообщения пресс-службы ведомства следует, что в результате проверки земельного участка на Пискарёвском проспекте, 144 были обнаружены опасные отходы разного класса.

Также владельцы незаконной горы мусора проводили на участке работы по уплотнению отходов, причиняя еще больший вред природе.

«По факту порчи земель возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве.

Фигурантами данного уголовного дела стали 6 человек.

свалка в Петербурге
Фото: пресс-служба комитета по природопользованию
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