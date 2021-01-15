Улицы Гатчины обложат плиткой на 54 млн рублей

В Гатчинском районе Ленобласти продолжаются работы по благоустройству городской среды. На сайте госзакупок ищут подрядчика, который уложит плитку на улицу, ведущую к Павловскому собору.

Второй этап заявок на благоустройство данного участка закончится 8 февраля. Начальная стоимость контракта составила 54 миллиона рублей. Средства будут выделять из местного, областного и федерального бюджетов.

Из подробностей техзадания следует, что благоустроить нужно будет участок дороги от Горькой до Красной. Примерное расстояние составит около 150 метров. Исполнителю контракта предстоит заняться водоотведением, укладкой гранитных плит и бортового камня. Все работы необходимо будет закончить в сентябре текущего года.

Отметим, что обустраивать данную территорию начали еще в 2018 году. На эти цели уже выделили сотни миллионов рублей. Этот контракт будет шестым по счету.