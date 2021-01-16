В Приозерском районе из пожара вывели обгоревшего мужчину

Два пожарных расчёта ночью тушили 116 «квадратов» дома и сарая.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ночью 16 января на улице Садовой в поселке Мичуринское в Приозерском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили возгорание на площади 116 квадратных метров. Пожарные справились с огнём к началу шестого утра.

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Отмечается, что из пожара был спасён мужчина. С ожогами различной степени тяжести его доставили в петербургскую больницу.