Количество купелей на Крещение в Ленобласти уменьшилось до 31 из-за COVID-19

Количество согласованных с властями купелей на Крещение в Ленинградской области в текущем году из-за распространения COVID-19 уменьшилось до 31 купели, в прошлом году насчитывалось 38 купелей, сообщил журналистам начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев.

«Безусловно, ситуация с коронавирусной инфекцией отразилась на этом мероприятии, количество этих купелей сократилось. В этом году есть информация о 31 купели в районах Ленинградской области», — рассказал Зыбцев. Также в регионе отслеживаются и пресекаются попытки создания не согласованных с властями купелей.

По его словам, в прошлом году в регионе действовали 38 купелей, искупались в них около 15 тысяч человек. Подробная информация о согласованных в 2021 году крещенских купелях на территории области приведена на сайте ГУМЧС по Ленинградской области.

Около каждой такой купели будут дежурить спасатели и медики скорой помощи. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники полиции. Зыбцев призвал тех, кто собирается окунуться в крещенскую прорубь, соблюдать необходимые правила безопасности. В частности, рекомендуется не окунаться в холодную воду людям с заболеваниями почек, сердца, повышенным давлением, сахарным диабетом. Не следует перед совершением обряда употреблять алкоголь, а также окунаться в прорубь голодным.