Спасатели деблокировали мужчину после аварии в Тосненском районе

Иномарка ночью влетела в опору освещения на федеральной трассе в Тосненском районе Ленинградской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, авария произошла ночью 16 января на 665 километре трассы «Россия». Водитель легкового автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением и влетел в опору освещения у поворота к посёлку Ульяновка.

В результате ДТП пострадали три человека. Отмечается, что одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из салона автомобиля.

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Обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.