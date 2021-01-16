Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно

Авиакомпания «Россия» возобновила с пятницы полёты по маршруту Санкт-Петербург — Ереван — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе ЗАО «Армения — международные аэропорты».

«Российская авиакомпания «Россия» возобновила с 15 января рейсы по маршруту Санкт-Петербург-Ереван-Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю – каждую пятницу», — говорится в сообщении на странице ЗАО в Facebook.

Компания «Армения — Международные аэропорты» эксплуатирует аэропорты «Звартноц» (в Ереване) и «Ширак» (в Гюмри) в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключённым с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская American International Airports.