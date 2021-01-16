Псковский губернатор не видит необходимости ужесточать ограничения из-за COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что не видит необходимости ни в ужесточении действующих ограничений по коронавирусу, ни в их резком смягчении.

«Ситуация остаётся непростой, но она выравнивается, поэтому можно говорить об эффективности и достаточности действующих ограничений. Необходимости в ужесточении мер на сегодняшний день нет, при этом существенное смягчение тоже будет преждевременным», — сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.

При этом Ведерников отметил, что считает целесообразной отмену ряда ограничений, введённых в связи с прогнозируемым наплывом туристов в Псковскую область в период новогодних каникул. В частности, в регионе планируется возобновить работу театров «при минимальной загрузке», а также увеличить количество участников групповых экскурсий в музеях и разрешить проведение спортивных мероприятий без зрителей.

«Учитывая инкубационный период коронавируса, в полной мере последствия новогодних праздников и… первой рабочей недели… мы увидим в конце января – начале февраля. Но по сравнению со второй половиной декабря, когда ежесуточно фиксировалось свыше 400 новых случаев заболевания, динамика распространения пошла на спад», — добавил псковский губернатор.

Вам будет интересно Прививка от Covid-19 не избавит петербуржцев от ношения масок Вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что даже переболевшие и вакцинированные петербуржцы обязаны носить индивидуальные средства защиты. В скором... 15.01.2021 92

Он отметил, что сейчас в регионе сохраняется 6 активных очагов COVID-19, тогда как в конце 2020 года их насчитывалось 13. Так, в частности, сохраняются очаги на маслосырзаводе «Порховский», в санатории «Хилово», в двух психоневрологических интернатах, а также в Святогорском и Спасо-Елеазаровском монастырях. При этом, по словам Ведерникова, вспышек коронавируса в медицинских учреждениях Псковской области сейчас не зафиксировано.