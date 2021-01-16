Псковский губернатор не видит необходимости ужесточать ограничения из-за COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что не видит необходимости ни в ужесточении действующих ограничений по коронавирусу, ни в их резком смягчении.
При этом Ведерников отметил, что считает целесообразной отмену ряда ограничений, введённых в связи с прогнозируемым наплывом туристов в Псковскую область в период новогодних каникул. В частности, в регионе планируется возобновить работу театров «при минимальной загрузке», а также увеличить количество участников групповых экскурсий в музеях и разрешить проведение спортивных мероприятий без зрителей.
Он отметил, что сейчас в регионе сохраняется 6 активных очагов COVID-19, тогда как в конце 2020 года их насчитывалось 13. Так, в частности, сохраняются очаги на маслосырзаводе «Порховский», в санатории «Хилово», в двух психоневрологических интернатах, а также в Святогорском и Спасо-Елеазаровском монастырях. При этом, по словам Ведерникова, вспышек коронавируса в медицинских учреждениях Псковской области сейчас не зафиксировано.