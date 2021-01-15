Прививка от Covid-19 не избавит петербуржцев от ношения масок

Вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что даже переболевшие и вакцинированные петербуржцы обязаны носить индивидуальные средства защиты.

В скором времени получившим прививку от коронавируса горожанам будут выдавать специальные сертификатом и QR-коды, подтверждающие посещение пункта вакцинации. Однако это не снимет с горожан обязанность использовать защитные маски.

Также чиновник напомнил, что даже вакцинированным петербуржцам необходимо соблюдать социальную дистанцию, и не контактировать с инфицированными гражданами — иммунитет после прививки ослаблен.

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