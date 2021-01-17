Из горящего дома в Сертолово вывели 60 человек — видео

Сообщение о пожаре в микрорайоне «Черная Речка» в Сертолово поступило в начале десятого вечера 16 января — горела квартира в четырехэтажном жилом доме.

На месте работали 75 спасателей, были задействованы 16 единиц техники. Из многоэтажки по автолестнице спустились 10 человек, еще 20 вывели с помощью спасательных устройств, 30 человек выбрались самостоятельно.

В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 418 “квадратов”. Эвакуированных временно разместили на базе школы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ранее пожарные тушили 116 «квадратов» дома и сарая в Приозерском районе Ленобласти. Из пожара был спасён мужчина.