Юная лыжница из Вартемяг взяла все золотые медали турнира в Пермском крае

Екатерина Наумова завоевала пять золотых медалей из пяти возможных на Всероссийском турнире для юных прыгунов на лыжах с трамплина “Рождественское турне”.

Юная лыжница из деревни Вартемяги Всеволожского района Ленобласти является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии.

Фото: пресс-служба турнира

Напомним, сегодня, 17 января, из Петербурга в Ленобласти отправились первые «Лыжные стрелы».