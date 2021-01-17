Юная лыжница из Вартемяг взяла все золотые медали турнира в Пермском крае

Автор: Гузель Галимова
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Екатерина Наумова завоевала пять золотых медалей из пяти возможных на Всероссийском турнире для юных прыгунов на лыжах с трамплина “Рождественское турне”.

Юная лыжница из деревни Вартемяги Всеволожского района Ленобласти является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии.

Фото: пресс-служба турнира
Юная лыжница из Вартемяг взяла все золотые медали турнира в Пермском крае турнир, спорт, Ленобласть, золото, Всеволожский район
Юная лыжница из Вартемяг взяла все золотые медали турнира в Пермском крае турнир, спорт, Ленобласть, золото, Всеволожский район

Напомним, сегодня, 17 января, из Петербурга в Ленобласти отправились первые «Лыжные стрелы».

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