Первые “Лыжные стрелы” отправятся в Ленобласть 17 января

Первые “Лыжные стрелы”, которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, отправятся в ближайшее воскресенье, 17 января.

Как сообщают в пресс-службе “Северо-Западное пригородной пассажирской компании”, всего запланировано десять рейсов: 17, 23 и 31 января, 7, 14, 20 и 28 февраля, 6, 14 и 20 марта. Однако даты могут измениться из-за погодных условий и неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Получить бесплатный посадочный талон на “Лыжные стрелы” можно в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

Напомним, что в прошлом сезоне “Зимние стрелы” несколько раз откладывали из-за отсутствия снега, а потом и вовсе отменили.