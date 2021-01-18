В СК предложили ужесточить уголовную ответственность для физлиц за неуплату налогов

Следственный комитет России выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц, рассказала зампредседателя СКР, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью газете «Известия».

Она пояснила, что для юридического лица ответственность за уход от налогов наступит и через год, и через десять лет, как только состоится суд. Однако в случае индивидуальных предпринимателей срок давности таких преступлений — всего два года. При этом не имеет значения, какую сумму они утаили.

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Кроме того, СК РФ предлагает Федеральной налоговой службе предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба. В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. «Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», — добавила Леоненко.