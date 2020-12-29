Налоги на недвижимость не будут расти в Ленобласти в 2021 году

Постановление правительства Ленинградской области № 862 от 28 декабря «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области в сфере государственной кадастровой оценки» не позволит налогам на недвижимость расти в 2021 году.
Решение, позволяющее не допустить роста налогового бремени, принято в условиях текущей экономической ситуации, на которую оказал влияние COVID-19. Благодаря постановлению, кадастровая стоимость и налог сохранятся на прежнем уровне.
Также, в соответствии с приказом № 38, сохранена величина базовой стоимости строительства. От этого показателя зависит плата за аренду государственного имущества.
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