Налоги на недвижимость не будут расти в Ленобласти в 2021 году

Постановление правительства Ленинградской области № 862 от 28 декабря «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области в сфере государственной кадастровой оценки» не позволит налогам на недвижимость расти в 2021 году.

Решение, позволяющее не допустить роста налогового бремени, принято в условиях текущей экономической ситуации, на которую оказал влияние COVID-19. Благодаря постановлению, кадастровая стоимость и налог сохранятся на прежнем уровне.

Также, в соответствии с приказом № 38, сохранена величина базовой стоимости строительства. От этого показателя зависит плата за аренду государственного имущества.