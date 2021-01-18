Новостройки Санкт-Петербурга и Ленобласти подорожали за год на 13%

Новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области подорожали по итогам 2020 года на 12,6% — в среднем до 156,6 и 99,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно, подсчитали аналитики сервиса по продаже квартир ЦИАН.

При этом специалисты зафиксировали снижение спроса на первичном рынке жилья в регионе на 6,5% — до 97,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). В частности, по данным компании, количество сделок с новостройками в Санкт-Петербурге упало на 5,7% — до 76,2 тысячи ДДУ, в Ленобласти – на 9%, до 21,6 тысячи ДДУ.

«Девелоперская активность в 2020 году оказалась существенно ниже, чем в предыдущие годы. На рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга суммарная площадь в «новинках» (стартовавших проектах) составила порядка 4,7 миллиона квадратных метров – почти в два раза ниже (-45%), чем в 2019 году (8,7 миллиона квадратных метров). Более низкий показатель по выводу в продажу нового жилья фиксировался в 2016 году (3 миллиона квадратных метров «новинок»)», — говорится в сообщении сервиса.

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Тем не менее, за счёт роста цен совокупная выручка девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2020 год, по подсчётам ЦИАН, увеличилась почти на 11% — до 479 миллиардов рублей. Основная ее часть (84%) была сгенерирована за счёт продаж проектов в Санкт-Петербурге, добавляется в сообщении.