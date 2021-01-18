Россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через сайт госуслуг

Запись на вакцинацию через портал госуслуг для всех желающих откроется 31 января, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», – рассказал Чернышенко.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 января, в России стартовала массовая вакцинация всего населения страны от COVID-19.