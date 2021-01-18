Врио председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти назначена Анастасия Толмачева

Автор: Гузель Галимова
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Эту должность Анастасия Толмачева займет на период временной нетрудоспособности Светланы Шлемовой, которая возглавляла ведомство. Сейчас она проходит реабилитацию после автомобильной аварии.

К работе она приступит с 19 января. Решение о назначении Анастасии Толмачевой на должность врио председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти принял Александр Дрозденко. 

Ранее она занимала должность зампредседателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

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11.01.2021 258
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