Врио председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти назначена Анастасия Толмачева

Эту должность Анастасия Толмачева займет на период временной нетрудоспособности Светланы Шлемовой, которая возглавляла ведомство. Сейчас она проходит реабилитацию после автомобильной аварии.

К работе она приступит с 19 января. Решение о назначении Анастасии Толмачевой на должность врио председателя комитета по социальной защите населения Ленобласти принял Александр Дрозденко.

Ранее она занимала должность зампредседателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.