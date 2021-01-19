Женщина приютила семейство лебедей, замерзавших рядом с деревней под Псковом

Жительница города Остров Псковской области приютила лебедя и трех птенцов, которые замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец и были спасены местными жителями, сообщают в понедельник областные власти.

«История… развернулась под Псковом в районе деревни Дворец, где местные жители обнаружили семейство замёрзших лебедей… Самца и трёх птенцов уже выловили и отправили на передержку в Остров», — сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Как следует из видео, которое прислала в этот канал приютившая лебедей жительница города Остров, птицы находятся в закрытом теплом помещении.

«Новые питомцы, пусть и в непривычных условиях, чувствуют себя хорошо», — отмечает псковская администрация.