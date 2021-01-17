Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела

Местные жители были очень обеспокоены судьбой лебедей, которые облюбовали пролив Бьёркезунд в Выборгском районе Ленобласти.
Из-за морозов на воде образовалась ледовая корка и некоторые лебеди вмерзли в лед. В западне оказались почти 40 белокрылых птиц с потомством.
Сегодня, 17 января, в соцсетях сообщили, что 14 января лебеди все же покинули пролив.
Источник: Интересный Приморск, ВК
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