Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела

Автор: Гузель Галимова
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Местные жители были очень обеспокоены судьбой лебедей, которые облюбовали пролив Бьёркезунд в Выборгском районе Ленобласти.

Из-за морозов на воде образовалась ледовая корка и некоторые лебеди вмерзли в лед. В западне оказались почти 40 белокрылых птиц с потомством.

Сегодня, 17 января, в соцсетях сообщили, что 14 января лебеди все же покинули пролив.

Источник: Интересный Приморск, ВК
Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
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Стая лебедей, попавшая в западню под Приморском, все же улетела Приморск, Ленобласть, лебеди
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