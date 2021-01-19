Приморский край хочет перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере водоочистки и водоснабжения

Власти Приморского края хотят перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере водоочистки и организации водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
«Программа водоочистки и системы водоснабжения в Санкт-Петербурге – лучшая в России и одна из лучших в мире. Наши специалисты приезжают к вам учиться. Мы должны продлить сотрудничество в этой сфере, изучить технологии, которые здесь уже внедрены с тем, чтобы поэтапно внедрять их и у нас», — сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Приморье также намерено сотрудничать с Санкт-Петербургом в энергетической и гуманитарной сферах.
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«Наши регионы многое определяют в России. Мы вместе, хоть и находимся в разных концах страны. Уверен, что сотрудничество между Санкт-Петербургом и Приморским краем будет интенсивно развиваться», — заключил губернатор Санкт-Петербурга.