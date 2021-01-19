Приморский край хочет перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере водоочистки и водоснабжения

Власти Приморского края хотят перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере водоочистки и организации водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Программа водоочистки и системы водоснабжения в Санкт-Петербурге – лучшая в России и одна из лучших в мире. Наши специалисты приезжают к вам учиться. Мы должны продлить сотрудничество в этой сфере, изучить технологии, которые здесь уже внедрены с тем, чтобы поэтапно внедрять их и у нас», — сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.