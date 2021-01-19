Человек сгорел на пожаре в Кайболово

Пожар охватил 206 квадратных метров одноэтажного дома, расположенного в деревне Кайболово Кингисеппского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около половины первого ночи 19 января. На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен около пяти утра.

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