Человек сгорел на пожаре в Кайболово

Пожар охватил 206 квадратных метров одноэтажного дома, расположенного в деревне Кайболово Кингисеппского района Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около половины первого ночи 19 января. На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен около пяти утра.
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