Охотнее всего к инициативе подключились жители Калининского района, где было собрано более 1700 деревьев.

После завершения новогодних праздников жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали массово сдавать праздничные ели на переработку — только за выходные горожане отдали более трех тысяч хвойных. Об этом сообщили в группе «Ёлки, палки и щепа», сбор и переработка хвойных» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках акции «Елки, палки и щепа» петербуржцы и жители ЛО смогут внести свой вклад и сделать новогодний подарок животным», — говорится в сообществе.

Из измельченных деревьев делают подстилки, подкормку и удобрения для клумб.

Наибольшую активность пока проявил Калининский район Санкт-Петербурга, где с начала акции было собрано больше 1700 елей. Свыше 200 деревьев собрали в Пушкинском районе, больше 170 — во Фрунзенском.