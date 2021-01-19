Уже на предстоящих выходных горожане смогут бесплатно доехать до лыжни.

В ближайшие выходные любители лыжни смогут бесплатно добраться в Шапки и Орехово на специальных электричках «Лыжные стрелы», которые вновь начнут ездить из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Об этом сообщает «Peterburg2».

Электропоезд до станции Шапки отправляется в 10:25 с Московского вокзала, в 10:51 ненадолго останавливается в Колпино. Обратно в город он отвозит лыжников к 17:00. Электричка до станции Орехово отправляется в 9:10 с Финляндского вокзала и возвращается в Санкт-Петербург в 16:32.

Программа «Лыжные стрелы» предлагает дистанции на 15, 10 и 5 километров, а также трассу для скандинавской ходьбы. Бесплатный билет на поезд выдается в отделах физической культуры и спорта при районных администрациях и иных профильных учреждениях.