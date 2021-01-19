По словам соседей, внутри находилась женщина.

Днем вторника, 19 января, в Лужском районе Ленинградской области произошел мощный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 11:30 утра, после чего спасатели оперативно выехали по адресу. Пламя охватило рубленый одноэтажный дом в Скребловском СП в деревне Брод — здание горело по всей площади.

Сведений о пострадавших пока нет. Со слов соседей, в момент возгорания в доме находилась женщина. Выясняются дальнейшие подробности случившегося.