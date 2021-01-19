Госуслуги Ленинградской области прошли реинжиниринг, став быстрее

Механизм предоставления 25 государственных услуг Ленинградской области упрощен и ускорен.

Так, например, срок присвоение статуса многодетной семьи Ленобласти будет сокращен в 2,5 раза – с 30 до 10 дней, а само удостоверение будет заменено на реестровую запись. Получить звание «Ветеран труда Ленобласти» можно будет также в 2 раза быстрее – до 30 дней, при этом фотографию заявителя сделают бесплатно в МФЦ.

Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение детского питания теперь не надо собирать 20 документов, подтверждающих доход. После реинжиниринга этой услуги – 14 документов вовсе исключены, а 3 будут запрашиваться внутри органов власти.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, доля госуслуг в цифровом виде согласно нацпроекту «Цифровое государство» должна достигать 90% к 2030 году, а время предоставления госуслуги должно сократиться в 3 раза.

Кае уже ранее писал ivbg.ru, пользователи портала «Госуслуги» начнут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки. На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений