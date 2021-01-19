Водителей предупредили о «лютой» пробке.

Вечером вторника, 19 января, у станции метро «Проспект Ветеранов» на Дачном проспекте Санкт-Петербурга тягач сбил мужчину. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Инцидент произошел около шести часов вечера. По словам свидетелей, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте, в результате чего оказался под колесами фуры.

«Мужчина попал под фуру, переходил как бессмертный», — написал автор поста.

После ДТП весь проспект увяз в огромной пробке. На месте работают спасатели.