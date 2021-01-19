В районном центре состоялось обсуждение с жителями перспективных проектов, которые планируют реализовать в ближайшем будущем. Дискуссия коснулась в основном вопросов строительства объектов на территории района.

Порталу Online.47.ru удалось выяснить, какие проблемы и пути их решения обсуждали представители администрации района с местными жителями. Так, стало известно о строительстве новой дороги, реконструкции Ж/Д станции «Приморск» и другие вопросы.

Главным вопросом для обсуждения стало строительство нового отрезка Железнодорожной улицы, который соединит уже имеющиеся. Новый участок будет идти параллельно Ж/Д станции. Протяженность отрезка дороги составит 706 метров, а пропускная способность будут от 200 до 2000 автомобилей в час.

«Проект соединит две существующие дороги местного значения, обеспечив выезд с улицы Железнодорожная на региональную автомобильную дорогу «Зеленогорск – Приморск – Выборг». Строительство нового участка дороги напрямую связано с реконструкцией железнодорожной станции «Приморск», которой будет заниматься РЖД», — уточнила главный инженер проектной организации.

Позаботятся и о пешеходах — строители предусмотрели пешеходный переход с лифтами для маломобильного населения.