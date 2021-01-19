В Никольские ряды 25 января студенты смогут попасть бесплатно

Ко Дню студента, который пройдет 25 января, руководство Никольских рядов решило сделать подарок обучающимся вузов. В этот день вход для студентов будет бесплатным.

Информация об «акции» разместили в сообществе «Никольские ряды» в социальной сети Вконтакте. В объявлении разместили подробную инструкцию как воспользоваться предложением.

Чтобы попасть в один из старейших районов Петербурга, потребуется:

1. Зайти на сайт zimazdes.ru

2. Выбрать время сеанса

3. Ввести промокод 006

4. Получить билет на email

5. На входе необходимо показать студенческий билет.

Также представители сообщества отметили, что количество билетов ограничено.