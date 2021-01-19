Стало известно о смерти сценариста мультфильма «Симпсоны»

Продюсер и сценарист легендарного американского мультфильма «Симпсоны» Дэвид Ричардсон ушел из жизни. Ему было 65 лет.

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на портал deadline, Дэвид Ричардсон скончался от сердечного приступа. В декабре 2020 года он отметил юбилей — 65-летие.

Над проектом «Симпсоны» Ричардсон начал работать с 1989 года. За все время существования комедийного мультика, было выпущено 32 сезона и одна полнометражная версия.