Жительница Гатчинского района убила мужа ударом ножа в самое сердце

Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник 18 января в одном из домов на площади Манина в посёлке Войсковицы в Гатчинском районе Ленобласти. В результате драки между супругами женщина взяла нож и ударила им мужа, попав при этом в сердце. От травм мужчина скончался на месте происшествия.
По словам соседки, супруга рассказала, что муж начал избивать ее, поэтому она схватилась за нож.
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