Жительница Гатчинского района убила мужа ударом ножа в самое сердце

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник 18 января в одном из домов на площади Манина в посёлке Войсковицы в Гатчинском районе Ленобласти. В результате драки между супругами женщина взяла нож и ударила им мужа, попав при этом в сердце. От травм мужчина скончался на месте происшествия.

По словам соседки, супруга рассказала, что муж начал избивать ее, поэтому она схватилась за нож.

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Прибывшие на место полицейские задержали 58-летнюю подозреваемую, её поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.