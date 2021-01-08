Петербурженка открыла дверь и получила три удара ножом без объяснений

По информации ivbg.ru, 7 января 42-летняя петербурженка, не посмотрев в глазок (ожидала арендодателя), открыла входную дверь квартиры дома 21/1 на улице Зины Портновой и получила три ножевых ранения.

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Стоявший на пороге неизвестный ей мужчина молча и сразу нанес ей три удара ножом. Нападавшему не были интересны ни ценности, ни что-либо еще. Он даже не стал заходить в квартиру, а сразу скрылся после того как порезал жертву.

Женщина выжила. По ее словам, она ни разу не видела этого человека ранее. Нападавшего разыскивает полиция.