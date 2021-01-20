Врач пострадала при конфликте в детской поликлинике в Санкт-Петербурге

Посетитель детской поликлиники в Санкт-Петербурге распылил перцовый баллончик и нанёс травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД России.

«Восемнадцатого января в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте в детской поликлинике на Караваевской улице. Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанёс врачу травмы и распылил перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали травмы головы и ожог глаза. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

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