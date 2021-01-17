Полицейские спасли 96-летнюю соседку от нападения бездомного с ножом в парадной Петербурга

Инцидент произошел днем 16 января на лестничной площадке в одном из домов по 4-ой линии Васильевского острова в Петербурге.

23-летний сержант полиции Максим Цветков и его отец Эдуард Цветков, полковник полиции, в этот момент были дома и услышали крики о помощи. Выбежав из квартиры, они увидели склонившегося над пенсионеркой мужчину с ножом. Его сразу обезоружили, Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входные двери до приезда полицейских.

Прибывший наряд задержал злоумышленника — ранее судимого за убийство 50-летнего мужчину без определенного места жительства. 96-летнюю пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу.