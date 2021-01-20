Защита оспорит отказ историку Соколову в иске из-за фильма о «жертвах русского Наполеона»

Защита историка Олега Соколова оспорит отказ Петроградского районного суда в удовлетворении требований о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» из-за фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», сообщил адвокат Александр Торгашев.

«Сегодня Петроградский районный суд вынес решение об отказе в иске. Содержательно смогу прокомментировать, когда получу на руки мотивировочное решение. Но сейчас могу сказать, что мы будем обжаловать данное решение, в котором суд фактически проигнорировал презумпцию невиновности», — сообщил Александр Торгашев.

Ранее сообщалось, что в своём иске Соколов просил признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию ряд сведений, озвученных в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Он требовал удалить фильм с видеоплатформы Premier и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Сторона защиты подала апелляцию, в которой просит уменьшить срок лишения свободы.

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Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.