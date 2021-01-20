Рестораторы Санкт-Петербурга 26 января обсудят с городскими властями меры поддержки бизнеса

Представители ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга на очередном заседании отраслевого экспертного совета 26 января планируют обсудить с городскими властями меры поддержки бизнеса на фоне ограничений по COVID-19, сообщил исполнительный директор объединения предприятий общественного питания «Рестоград» Александр Ружинский.

Работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им до 31 января работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. В декабре первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что администрация Петербурга разрабатывает дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса на фоне ограничений по COVID-19.

«На прошлой неделе прошёл первый экспертный совет. Мы передали наши предложения (по поддержке ресторанного бизнеса – ред.) и необходимую статистику по ресторанам … Следующее заседание назначено на 26 января. Думаю, мы обсудим достигнутые договорённости и наметим дорожную карту по реализации», — рассказал Ружинский.

«Мы надеемся на то, что до конца текущего месяца нам удастся найти компромиссные решения», — добавил он.

По словам Ружинского, объединение «Рестоград», чью инициативу поддержали и другие представители профессионального сообщества, предлагает, в частности, снять запрет на работу ресторанов в торговых центрах, если у них есть отдельные залы для обслуживания посетителей. Также предлагается разрешить фуд-кортам в торговых центрах работать навынос.

Рестораторы выступают и за продление периода работы общепита с 23.00 до 01.00 мск. Также, по их оценке, целесообразно снять запрет на проведение зрелищных мероприятий в ресторанах, включая выступления артистов.

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