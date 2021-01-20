Новогодний локдаун оставил общепит Санкт-Петербурга без «подушки безопасности» – рестораторы

Приостановка работы общепита в новогодние праздники оставила ресторанный бизнес без «подушки безопасности» в низкий сезон, несмотря на последующее смягчение ограничений, считают рестораторы, опрошенные РИА «Новости».
Работа баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.
По его словам, «абсолютное большинство» ресторанов зарабатывает в период вечернего наплыва посетителей, который возникает после 19.00 и заканчивается ближе к полуночи.