Новогодний локдаун оставил общепит Санкт-Петербурга без «подушки безопасности» – рестораторы

Приостановка работы общепита в новогодние праздники оставила ресторанный бизнес без «подушки безопасности» в низкий сезон, несмотря на последующее смягчение ограничений, считают рестораторы, опрошенные РИА «Новости».

Работа баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.

«Остановка работы ресторанов в предпраздничные дни в первую очередь ударила по планам собственников на формирование тактического запаса денежных средств, для выживания в традиционно низкий сезон – январь, февраль. Выручки от предновогодних продаж, как правило, позволяют покрыть ключевые затраты на фонд оплаты труда и аренду и спокойно прожить этот период», — рассказал исполнительный директор объединения предприятий общественного питания «Рестоград» Александр Ружинский.

По его словам, «абсолютное большинство» ресторанов зарабатывает в период вечернего наплыва посетителей, который возникает после 19.00 и заканчивается ближе к полуночи.

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