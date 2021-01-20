Петербургский девелопер ЦДС увеличил ввод недвижимости на 37%

Петербургская девелоперская группа ЦДС в 2020 году увеличила ввод жилья, социальных объектов и сопутствующей инфраструктуры по сравнению с предыдущим годом на 37% — примерно до 440 тысяч квадратных метров, сообщила компания.

В 2021 году девелопер планирует сдать более 450 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности застройщик, помимо завершения текущих объектов, собирается сконцентрироваться на развитии проектов в Новосаратовке, Парголово и Бургах, а также вывести на рынок новый жилой комплекс на севере Приморского района Петербурга, указывается в сообщении.

Девелоперская группа ЦДС основана в 1999 году, работает в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В настоящее время ЦДС ведёт строительство квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Общий объем введённых компанией площадей, по ее собственным данным, превышает 4 миллиона квадратных метров, в стадии строительства у девелопера находится 1,4 миллиона квадратных метров.