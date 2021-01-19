План по стройке в 2020 году выполнен в Ленобласти

За 2020 год в регионе сдано 2,376 млн м.кв. жилой недвижимости. План по строительству жилья на 2021 год составляет 2,27 млн м.кв. жилья.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, более половины сданного жилья – 1,375 млн м.кв. – объекты индивидуального жилищного строительства – частные дома, дачи, коттеджи. Сейчас строительство жилья идет на 572 площадках, общая площадь – 7,79 млн м.кв.

«План по строительству жилья на этот год составляет 2,27 млн м.кв. жилья. Эти цифры реальны, так как у нас уже есть большой задел – почти 8 млн м.кв. «в стройке». Также в этом году продолжаются большие проекты на Ржевке, в Новосаратовке, они помогут нам удерживать ввод на плановом уровне в дальнейшем», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Также в 2020 год в регионе сохранен высокий темп ввода социальных объектов. С начала года в регионе построено и введено семь школ на 3025 мест, девять детских садов. Также в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

«Несмотря сложную ситуацию в прошлом году, нам удалось следовать намеченному курсу: увеличить долю объектов ИЖС и сохранять темпы ввода социальных объектов», — сказал Михаил Москвин.

Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья.