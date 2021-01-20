Ленинградцы делятся селфи с любимыми экспонатами областных музеев

Жители и гости Ленобласти присоединяются к Дню музейного селфи: международной акции, в ходе которой посетители музеев фотографируются на фоне любимых экспонатов.

Чтобы стать участником акции #MuseumSelfie необходимо сфотографироваться на фоне любимого экспоната и разместить фото в соцсетях с хэштегами #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи или #MuseumSelfie и #CultureSelfie.

Основные правила — не брать экспонаты в руки, фотографироваться без вспышки, не шуметь и не садиться на предметы мебели из экспозиции.

Об актуальных экспозициях всех 35 областных музеев можно узнать на официальных страницах учреждений в сети Интернет или в социальных сетях, перейдя по ссылкам на странице.