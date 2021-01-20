На судебном заседании эксперты заявили о чрезмерной жестокости мультфильмов.

В среду, 20 января, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иски о признании запрещенной информацией песни Моргенштерна и несколько аниме, в числе которых — «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Последние два аниме было решено запретить.

Судья отметил, что оба мультфильма содержат эротические и жестокие сцены, а из-за отсутствия возрастных ограничений их могут увидеть несовершеннолетние. Приглашенные на суд эксперты в области психологии и литературы, в свою очередь, указали на гомосексуальные отношения в этих аниме.

«Здесь транслируют акты агрессии через образное яркое воздействие на психику ребенка. Агрессия во вне легко переходит в агрессию в отношении себя. Тут показано, что здесь после убийства все хорошо, здесь предполагается допустимость этих действий. Размывается понятие добра и зла. Формируется безнаказанность, что тебе ничего за это не будет, нивелируется инстинкт самосохранения», — пояснили специалисты.