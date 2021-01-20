Церемония награждения прошла в Москве 19 января.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Бебенин был удостоен Почетной грамоты президента Российской Федерации Владимира Путина.

«За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность», — говорится в тексте документа.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, награду секретарю регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергею Бебенину вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Церемония награждения состоялась в Москве во вторник, 19 января.