В Ленобласти расширили список участников программы «Земский доктор»

В соответствии с подписанным 19 января Александром Дрозденко постановлением, вместе с врачами и фельдшерами в программу «Земский доктор» включены акушерки и медсестры сельских ФАПов.

Постановление распространяется в том числе и на принятых с начала 2021 года сотрудников. В рамках программы «Земский доктор» врачи получают единовременную выплату в 1,5 млн рублей, фельдшеры – 750 тыс. рублей, а акушерки и медсестры – 500-750 тыс. рублей.

Размер выплаты зависит от удаленности населенного пункта от Санкт-Петербурга и межрайонных больниц. По условиям контракта, медицинские работники не должны быть старше 50 лет, а работать по программе должны и не менее пяти лет.

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