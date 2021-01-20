Депутатов Смольнинского округа задержала полиция после заседания в детском клубе

Автор: Анастасия Щербакова
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Депутаты решили провести собрание в детском досуговом учреждении «Зеленый Слон». Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм их задержала полиция. 

Народные избранники решили провести заседание в здании детского досуга, так как в ранее запланированном учреждении, где и должна была состояться встреча, не было их главы. При этом, двери в «Зеленый Слон» были открыты. Недолго думая, они решили решать проблемы граждан в детском клубе.

Момент задержания в социальной сети Twitter освещала сотрудница учреждения, которая и вызвала полицию.

В итоге, за нарушение санитарных норм 10 депутатов МО «Смольнинское» задержали и отвезли в 76-й отдел полиции.

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