Депутатов Смольнинского округа задержала полиция после заседания в детском клубе

Депутаты решили провести собрание в детском досуговом учреждении «Зеленый Слон». Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм их задержала полиция.
Народные избранники решили провести заседание в здании детского досуга, так как в ранее запланированном учреждении, где и должна была состояться встреча, не было их главы. При этом, двери в «Зеленый Слон» были открыты. Недолго думая, они решили решать проблемы граждан в детском клубе.
Момент задержания в социальной сети Twitter освещала сотрудница учреждения, которая и вызвала полицию.
Повезут в 76 отдел полиции pic.twitter.com/gCgWJldWRY
— Диана Серая (@serayadiana) January 20, 2021
В итоге, за нарушение санитарных норм 10 депутатов МО «Смольнинское» задержали и отвезли в 76-й отдел полиции.
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