Главу Кузьмоловского поселения задержали за взятничество

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Ленинградской области подозревают во взяточничестве главу Кузьмоловского муниципального образования. Также под подозрением оказался депутат местного совета. 

Из сообщения пресс-службы регионального СК следует, что по данному факту заведены уголовные дела. По данным следствия, глава муниципалитета имел полномочия по заключению договора аренды районного имущества и возможность его сбывать. Главой поселения была получена взятка от местного предпринимателя в виде имущества и ремонтных работ в его доме общей стоимостью в 2 млн рублей.

Во втором эпизоде разбирательства выяснилось, что депутат получал денежные средства в крупном размере от того же предпринимателя за покровительство проворачиваемых сделок.

В ходе обысков,  в доме одного из  подозреваемых помимо денежных средств было обнаружено огнестрельное оружия и боеприпасы.

Вам будет интересно
Главу Кузьмоловского поселения задержали за взятничество уголовное дело, Ленобласть, Кузьмоловский район, глава района, Взятки
Во Всеволожском районе задержали сотрудника ДПС за взятку
Во Всеволожском районе Ленобласти следственные органы возбудили уголовное дело против инспектора ДПС. Денежные средства он получил за отказ выписывать протокол...
06.01.2021 348
Автор