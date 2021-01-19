Главу Кузьмоловского поселения задержали за взятничество

В Ленинградской области подозревают во взяточничестве главу Кузьмоловского муниципального образования. Также под подозрением оказался депутат местного совета.

Из сообщения пресс-службы регионального СК следует, что по данному факту заведены уголовные дела. По данным следствия, глава муниципалитета имел полномочия по заключению договора аренды районного имущества и возможность его сбывать. Главой поселения была получена взятка от местного предпринимателя в виде имущества и ремонтных работ в его доме общей стоимостью в 2 млн рублей.

Во втором эпизоде разбирательства выяснилось, что депутат получал денежные средства в крупном размере от того же предпринимателя за покровительство проворачиваемых сделок.

В ходе обысков, в доме одного из подозреваемых помимо денежных средств было обнаружено огнестрельное оружия и боеприпасы.