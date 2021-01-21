Банк «Открытие» предоставит петербургскому застройщику 8 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставит группе «Евроинвест девелопмент» более 8 миллиардов рублей кредита для строительства в Санкт-Петербурге жилого комплекса бизнес-класса, говорится в сообщении банка.

Жилой комплекс «ID Парк Победы» будет состоять из шести домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой. Общая жилая площадь проекта — 50 тысяч квадратных метров. Строительство будет осуществляться в три очереди. Сдать первую очередь планируется в четвёртом квартале 2023 года, завершить проект — в третьем квартале 2024-го, уточняется в сообщении.

«Евроинвест девелопмент» занимается строительством жилья комфорт- и бизнес-класса, входит в холдинга «Евроинвест».