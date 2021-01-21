Суд в Санкт-Петербурге ждёт экс-сотрудников желдороги за фиктивные договоры на 5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пяти бывших сотрудников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», которые с 2011 по 2016 годы заключили фиктивные договоры на 5 миллионов рублей, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
Как уточняет ведомство, фигурантами дела являются пять бывших сотрудников.
Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги (филиал ОАО «Российские железные дороги»). Они обвиняются по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения организованной группой, в том числе в крупном и особо крупном размерах».
Следственное управление отмечает, что фиктивные договоры предполагали уборку территорий и помещений, организацию парковочной площадки, выполнение функций курьера, консервацию и обслуживание локомотивов, а также обмывку экипажной части локомотивов и архивную подготовку документов.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, информирует ведомство.