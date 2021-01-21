Суд в Санкт-Петербурге ждёт экс-сотрудников желдороги за фиктивные договоры на 5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пяти бывших сотрудников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», которые с 2011 по 2016 годы заключили фиктивные договоры на 5 миллионов рублей, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Как уточняет ведомство, фигурантами дела являются пять бывших сотрудников.

Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги (филиал ОАО «Российские железные дороги»). Они обвиняются по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения организованной группой, в том числе в крупном и особо крупном размерах».

«Следствием установлено, что в период с мая 2011 года по май 2016 года 5 сотрудников Октябрьской дирекции тяги… действуя… путём заключения от имени (этой)… дирекции… фиктивных договоров… по проведению различного вида работ… без фактического производства таких работ путём обмана похитили денежные средства ОАО «РЖД», причинив ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следственное управление отмечает, что фиктивные договоры предполагали уборку территорий и помещений, организацию парковочной площадки, выполнение функций курьера, консервацию и обслуживание локомотивов, а также обмывку экипажной части локомотивов и архивную подготовку документов.

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Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, информирует ведомство.