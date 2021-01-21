Колокольню Никольского морского собора в Санкт-Петербурге отреставрируют за 113,8 млн руб

Компания «Возрождение Петербурга» отреставрирует в 2021 году колокольню Николо-Богоявленского Морского собора в Санкт-Петербурге, который является памятником федерального значения, цена работ составит почти 113,8 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Санкт-Петербурга провела тендер на ремонтные и реставрационные работы на колокольне.

«Контракт заключается с ООО «Возрождение Петербурга», — говорится в итоговом протоколе закупки. Цена контракта составит 113,8 миллиона рублей.

Ожидается, что исполнитель приступит к работам сразу же после получения разрешения на них и завершит к 10 ноября текущего года. В перечне работ, в частности, ремонт кровли с устройством молниеотвода, реставрация кирпичной кладки стен и воссоздание штукатурки фасадов, реставрация архитектурно-лепного декора, воссоздание и реставрация утраченных металлических решёток и золочение их сусальным золотом, ремонт дверей и окон.

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Николо-Богоявленский Морской собор Санкт-Петербурга был построен в середине XVIII века и является одним из ярчайших памятников русского барокко. История собора, который был построен как «морская полковая церковь», неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Собор вмещает около 5 тысяч человек одновременно. Отдельно стоящая четырёхъярусная колокольня с высоким шпилем – одно из самых узнаваемых строений Санкт-Петербурга.