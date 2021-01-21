Иск о запрете распространения в интернете песни Моргенштерна перенесли на 17 февраля

Рассмотрение иска о запрете распространения песни российского певца Моргенштерна «Я съел деда» на сайте без ограничений по возрасту по иску прокуратуры перенесено на 17 февраля, следует из онлайн трансляции заседания на сайте Колпинского районного суда.

«Рассмотрение иска состоится 17 февраля в 15.20», — сообщил судья Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Дмитрий Никулин.

Судья добавил, что к иску будут привлечены заинтересованные лица — представители министерства внутренних дел и Минкульта.

Ранее сообщалось, что по иску надзорного ведомства в Колпинском районном суде идёт рассмотрение дел о запрете к рассмотрению на сайтах без возрастных ограничений японских аниме и песни Моргенштерна. По мнению прокуратуры, данные произведения наносят моральный вред подросткам. По решению суда уже были запрещены ссылки, по которым подростки могли посмотреть анимационные мультфильмы «Тетрадь Смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль».