Россиянин задержан при попытке вывезти из Бразилии ящериц, пауков и лягушек – СМИ

Россиянин задержан в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных, сообщает портал R7.
Биолог, направлявшийся в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Их всех он поймал сам.
35-летний россиянин в 2017 году уже задерживался за провоз животных из Бразилии и с тех пор находился под наблюдением властей.
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