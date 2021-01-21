Житель Лодейного Поля угрожал застрелить тещу, но ответит только за патроны

По информации ivbg.ru, 20 января в 13:20 в полицию Лодейнопольского района обратилась 59-летняя жительница Лодейного Поля.

По ее словам, 38-летний зять у себя в квартире на проспекте Ленина в угрожал ее убить. Полицейские задержали мужчину. Во время семейной ссоры он угрожал женщине, приехавшей навестить внуков, пистолетом.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили несколько патронов, охолощенный пистолет и пневматическую винтовку. Но уголовное дело возбуждено только по статье о незаконном хранении боеприпасов.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Лодейном Поле из дома простого школьного учителя украли iPad и тысячи долларов.