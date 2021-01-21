Владельцы тяжеловесов компенсировали 30 млн рублей дорожникам Ленобласти

Таковы итоги работы весового контроля за 2020 год. Средства идут на обновление региональных трасс.

Всего «Ленавтодор» зафиксировал 22 тысячи поездок транспорта с тяжеловесным и крупногабаритным грузом, выдав на это 2313 разрешений. Всего же было перевезено почти 90 тысяч тонн «негабарита».

Напомним, что через «Госуслуги» можно запросить разрешение провозить негабаритный и тяжеловесный груз по областным магистралям. Подробности на сайте «Ленавтодора».

Разрешения должны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн.